В Баку начался суд над обвиняемым в воровстве сотрудником МЧС

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в краже членов организованной преступной группировки - Орхана Гулиева, Тахмаза Аскерова, Ниджата Алиева, Ришана Байрамова, Джавида Исазаде и Джамала Гейдарова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова, были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 17 января.

Согласно обвинительному акту, начиная с конца 2016 года указанные лица вторгались в квартиры в поселке Бадамдар. Они украли крупную сумму денег, ювелирные украшения и бытовое оборудование.

Один из членов группировки - Ниджат Алиев был сотрудником министерства по чрезвычайным ситуациям и старшим лейтенантом внутренней службы.

Большинство ограбленных квартир принадлежали соседям Орхана Гулиева. В ноябре 2016 года преступники, взломав замок, проникли в квартиру соседа О.Гулиева Вугара Алиева, и, украв бижутерию и мелкие купюры, нанесли ему ущерб на 425 манатов.

Тем же методом они ограбили квартиру проживающего по соседству Мехбалы Гулиева.

Члены преступной группировки также украли из дома проживающей в Бадамдаре Айны Садыговой ювелирные изделия на 21 000 манатов, а из квартиры Азада Алиева - на более 12 000 манатов. Проникнув в квартиру жителя поселка Марахима Акперова, грабители нанесли ему ущерб на сумму 18 520 манатов.

Украденные ювелирные украшения были проданы в универмаге "Москва", а вырученные деньги члены группировки поделили между собой.