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    В Баку начался суд над обвиняемым в убийстве сына председателя избирательной комиссии

    Судебное слушание назначено на 10 января

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Вугара Рустамова, обвиняемого в убийстве сына председателя избирательной комиссии.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемого. 

    Судебное слушание назначено на 10 января.

    Отметим, что убийство произошло 7 января этого года. В квартире жилого дома по ул. Р.Рустамова в Низаминском районе было найдено тело Фарида Аббасова с признаками насилия. Его руки были связаны. Совершивший убийство житель Лерикского района В.Рустамов был задержан сотрудниками полиции.

    Ф.Аббасов был сыном председателя комиссии Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124. 

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