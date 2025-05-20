В Баку начался суд над обвиняемым в подготовке нападения на синагогу

В Баку начался суд над обвиняемым в подготовке нападения на синагогу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке теракта в еврейской синагоге в Баку.

Как сообщает Report, дело будет рассматриваться под председательством судьи Айгюн Гурбановой.

На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное разбирательство назначено на 2 июня.

По данным следствия, 18-летний Абдулла Алиев, проживающий в городе Сумгайыт и связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан", готовился совершить теракт против "Бакинской синагоги горских евреев".

28 декабря прошлого года он подъехал на автомобиле к зданию синагоги и намеревался атаковать ее с помощью "коктейля Молотова" и других предметов, используемых в качестве оружия.

Во время спецоперации по задержанию Абдуллы Алиева при нем и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он планировал использовать в качестве оружия для нападения.

Абдулле Алиеву предъявлены обвинения по статьям 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 28, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.