В Баку начался суд над обвиняемым в ограблении в лифте двух женщин

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Шахрияра Ализаде 1990 г.р., обвиняемого в ограблении в лифте двух женщин.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Ш.Ализаде сообщил, что не получил обвинительный акт, ему вручили акт.

Был продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении Ш.Ализаде.

Очередное заседание суда назначено на 9 апреля.

Отметим, что на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед входом в подъезд одного из домов неизвестные нанесли ножевые ранения жительницам города Баку Вюсале Сарамановой и Эльнаре Микаиловой.

Сразу после поступления информации сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции были начаты оперативно-розыскные мероприятия. В результате операций, проведенных сотрудниками отделения в короткий срок по горячим следам, был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления житель города Лянкяран Шахрияр Ализаде.

Во время расследования стало известно, что в преступлении участвовала сожительница Ш.Ализаде и подруга пострадавшей Элеонора Османова. В результате проведенных операций Э.Османова была задержана.

Ш.Ализаде инкриминировали статьи 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 181.3.3 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).