В Баку начался суд над обвиняемой в убийстве 14-летней дочери

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу Зулейхи Джафаровой 1981 года рождения, обвиняемой в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Судебное слушание назначено на 12 января.

Отметим, что убийство произошло 3 августа прошлого года в поселке Балаханы Сабунчинского района. Жительница поселка З.Джафарова на почве бытового конфликта задушила свою 14-летнюю дочь Эхсану Джафарову. Женщина сообщила об этом своим соседям и попросила их вызвать полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, З.Джафарова была задержана.

В ходе расследования выяснилось, что З.Джафарова задушила свою дочь шарфом. Девочка сказала матери, что ее изнасиловали и попросила у нее помощи, а она рассердилась и убила свою дочь. Женщина заявила, что не могла вынести такого позора, поэтому совершила преступление.

З.Джафарова обвиняется по ст. 120 (умышленное убийство) УК.