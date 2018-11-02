В Баку начался суд над наркоторговцем

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Забиля Микаилова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Мехдиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное рассмотрение назначено на 8 ноября.

Согласно обвинительному акту, З.Микаилов, его племянник Эльвин Микаилов, Юсиф Алиев и другие, войдя в преступный сговор, организовали покупку на территории Украины и доставку в Азербайджан крупной партии наркотиков. Создавший организованную группировку З.Микаилов привлек в группу вышеуказанных лиц. Среди них, наряду с племянниками З.Микаилова, также его шурин Эльнур Гасанов, родственники Биннат и Гара Джафаров.