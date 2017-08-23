В Баку начался суд над убившим отца и ранившим мать из-за долгов

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Эмина Садыгова, обвиняемого в убийстве отца и ранении матери.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное рассмотрение назначено на 30 августа.

Отметим что, инцидент произошел на улице Абилова, дом 18/12 в Хатаинском районе. Проживающий по указанному адресу Эмин Садиг оглу Садыгов 1987 г.р. на почве конфликта убил ножом своего отца Садига Салех оглу Садыгова 1962 г.р.

Пытавшейся помешать сыну в этот момент Ясамен Садыговой 1967 г.р. Э. Садыгов нанес ножевые ранение. Я. Садыгова была помещена в больницу.

По предварительной версии, Э. Садыгов был освобожден 6 месяцев назад. Сообщается, что обвиняемый имеет крупные долги, и конфликт с отцом возник на почве того, что Э. Садыгов собирался продать родительский дом, чтобы рассчитаться с долгами.