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    В Баку начался суд над лицом, убившим брата с сестрой

    Судебное рассмотрение назначено на 24 августа

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по делу Азера Джафарова, обвиняемого в убийстве брата с сестрой и нанесении травм их матери.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева уточнены анкетные данные обвиняемого.

    На суде выяснилось, что житель села Эркиван Астаринского района А. Джафаров родился в 1997 году, женат и имеет годовалого ребенка.

    Ранее он был осужден за хулиганство и автомобильную аварию.

    Судебное рассмотрение назначено на 24 августа.

    Отметим, что 2 апреля в час ночи в поселке Кешля Наримановского района перед домом было обнаружено тело Фариды Гасымовой с колото-резаными ранами. Ее мать Лятифа Мамедова была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

    В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы, ранее судимый Азер Джафаров. При осмотре багажника принадлежащего ему автомобиля марки BMW, было обнаружено тело 16-летнего сына Л. Мамедовой Сагиля Гасымзаде с признаками насилия.

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