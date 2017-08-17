В Баку начался суд над лицом, убившим брата с сестрой

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по делу Азера Джафарова, обвиняемого в убийстве брата с сестрой и нанесении травм их матери.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева уточнены анкетные данные обвиняемого.

На суде выяснилось, что житель села Эркиван Астаринского района А. Джафаров родился в 1997 году, женат и имеет годовалого ребенка.

Ранее он был осужден за хулиганство и автомобильную аварию.

Судебное рассмотрение назначено на 24 августа.

Отметим, что 2 апреля в час ночи в поселке Кешля Наримановского района перед домом было обнаружено тело Фариды Гасымовой с колото-резаными ранами. Ее мать Лятифа Мамедова была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы, ранее судимый Азер Джафаров. При осмотре багажника принадлежащего ему автомобиля марки BMW, было обнаружено тело 16-летнего сына Л. Мамедовой Сагиля Гасымзаде с признаками насилия.