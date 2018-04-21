В Баку начался суд над грабителями, избившими в квартире пожилого мужчину

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиненных в ограблении Расима Гулиева и Вюсала Абдуллаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Намика Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 30 апреля.

Отметим, что инцидент произошел 18 августа прошлого года в одной из квартир в поселке Бинагади, на территории 2-ой Промысловой. Пришедшие с целью ограбления незваные гости избили пожилого мужчину и заперли его в шкафу.

Житель поселка Бинагади, 61-летний Ягуб Султанов обратился в 4-е отделение полиции, сообщив, что ночью услышал шум у себя во дворе. Когда он вышел на улицу, на него напали двое и затащили в квартиру. У пожилого мужчины потребовали деньги и золотые изделия. Услышав, что денег нет, они избили Я.Султанова и заперли в шкафу. Неизвестные сбежали после появления на шум соседей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Загатальского района Р.Гулиев и ранее судимый В.Абдуллаев.

Стало известно, что В.Абдуллаев был в Баку водителем автобусного маршрута № 36.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых были приговорены к 10 годам лишения свободы. Недовольные решение они подали апелляционную жалобу.