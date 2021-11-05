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В Баку начался суд над главврачом и его заместителем

В Баку начался суд над главврачом и его заместителем 10:09 В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу главного врача объединенной городской больницы № 23 Расула Бахшалиева, его заместителя Зиньят Исмаилову, сотрудников больницы Афет Ибрагимовой и Али Али
Происшествия
5 ноября 2021 г. 10:38
В Баку начался суд над главврачом и его заместителем

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу главного врача объединенной городской больницы № 23 Расула Бахшалиева, его заместителя Зиньят Исмаилову, сотрудников больницы Афет Ибрагимовой и Али Алиева.

Как сообщает Report, в ходе процесса под председательством судьи Тельмана Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Заседание суда назначено на 11 ноября.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Азербайджана, по итогам проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что, вступившие в сговор Зиньят Исмаилова и занимавший до 13 апреля 2021 года должность главврача больницы Расул Бахшалиев вместе с медсестрой Афет Ибрагимовой и работником больницы Али Алиевым с 2015 года обналичивали и присваивали заработную плату 36 медработников, не посещавших работу. В общей сложности они присвоили денежные средства в размере 314 тыс. 400 манатов.

На основании полученных по делу доказательств Расул Бахшалиев, Зиньят Исмаилова, Афет Ибрагимова и Али Алиев были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 179.4, 308.2, 313 УК АР. Дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия был обеспечен возврат в госбюджет материального ущерба в размере 112 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Baş həkim və müavininin məhkəməsi başlayıb

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