В Баку начался суд над генералом расформированного МНБ

Началось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана, генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальни

Началось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана, генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Таирова, а также оперуполномоченного Надира Назирова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова, уточняются анкетные данные обвиняемых.

Процесс продолжается.

Выявлены обоснованные подозрения относительно того, что в период работы на этой должности Низами Ширинов, вступив в преступный сговор с начальниками управлений Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Таировым, а также оперуполномоченным Надиром Назировым, совершил насильственные действия против личности потерпевшего и его близких родственников, занимался вымогательством у отдельных лиц имущества и денежных средств в крупном размере. Кроме того, указанные лица подозреваются в вымогательстве взятки в крупном размере в обмен на общее покровительство по службе, а также в легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Низами Ширинову предъявлены обвинения по ст. 182.3.2, 193-1.3.2, 311.3.4 Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Эльджан Абдуллаев, Эльман Таиров и Надир Назиров привлечены в качестве обвиняемых по статьям 341.2.1, 341.2.3 УК АР, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу была обеспечена компенсация части причиненного материального ущерба, по решению суда наложен арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.