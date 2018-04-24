В Баку начался суд над Эльдаром Махмудовым

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде начался суд по иску признанного потерпевшим по "Делу МНБ" Матлаба Мустафаева против бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сардара Мехралиева ответчик Э.Махмудов не присутствовал.

Один их присутствующих в зале представился как шурин Э.Махмудова. Он сказал, что об иске против экс-министра они узнали 23 апреля. По его словам, Э.Махмудов прописан по одному адресу с дочерью.

Он попросил создать условия для ознакомления с делом и явки на суд вместе с представителем.

Позднее истец М.Мустафаев подал ходатайство с просьбой передать дело Насиминскому районному суду. Он сообщил, что указанное вторым ответчиком министерство финансов находится в Насиминском районом:

"Если дело не будет передано Насиминскому районному суду, пусть дело рассматривается в Ясамальском районном суде с участием ответчика Э.Махмудова".

Суд удовлетворил ходатайство, принято решение о присутствии на суде ответчика Э.Махмудова.

Подготовительное заседание суда назначено на 3 мая.

Напомним, что признанный в "Деле МНБ" потерпевшим лицом Матлаб Мустафаев обратился в суд по поводу бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева.

Он возбудил иск в отношении Э.Махмудова в Ясамальском районном суде. В исковом заявлении М.Мустафаев отмечает, что был оклеветан и арестован по заказу бывшего министра и требует выплаты компенсации в размере более 100 тыс. манатов.

Исковое заявления против М.Шихалиева М.Мустафаев направил в Сабаильский районный суд. В заявлении он отмечает, что после того, как его оклеветали и арестовали, следствие по возбужденному уголовному делу вели в управлении, возглавляемом М.Шихалиевым. М.Мустафаев требует от бывшего начальника управления компенсацию в размере 63 тыс. манатов.

Подготовительное заседание по данному исковому заявлению пройдет 1 мая под председательством судьи Нураддина Багирова.

Кроме того, в обоих исковых заявлениях М.Мустафаев указал министерство финансов в качестве ответчика. Причину этого он объяснил тем, что как Э.Махмудов, так и М.Шихалиев являлись руководящими лицами в госорганах.

Напомним, что М.Мустафаев был сотрудником Государственного комитета по имуществу, в 2014 году был экономистом в ОАО "Азерсу". В 2014 году во время операции МНБ он был арестован. М.Мустафаев был обвинен по статье 228.1 (незаконное хранение оружия) УК и 24 апреля 2015 года приговором Насиминского районного суда лишен свободы сроком на 2 года. Бакинский Апелляционный суд не удовлетворил жалобу на приговор и оставил его в силе. Верховным судом решение Бакинского Апелляционного суда было отменено.

Позднее Бакинский апелляционный суд пересмотрел дело М.Мустафаева и оправдал его.

Отметим, что М.Мустафаев проходил потерпевшим по делу бывшего начальника Антитеррористического Центра МНБ Эльчина Гулиева и бывшего начальника Азера Мехтиева. Приговором Бакинского военного суда Э.Гулиев лишен свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев, А.Мехтиев – 8 лет. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе.

Брат М.Мустафаева – полковник Малик Мустафаев, прослуживший в МНБ 31 год, повесился спустя несколько дней после его ареста.