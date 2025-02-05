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В Баку начался суд над напавшим с холодным оружием на человека экс-дипломатом

В Баку начался суд над напавшим с холодным оружием на человека экс-дипломатом В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего дипломата Эмина Ибрагимова, обвиняемого в нападении с ножом.
Происшествия
5 февраля 2025 г. 14:07
В Баку начался суд над напавшим с холодным оружием на человека экс-дипломатом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего дипломата Эмина Ибрагимова, обвиняемого в нападении на человека с ножом.

Как сообщает Report, на первом заседании под председательством судьи Вугара Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Следующее слушание назначено на 12 февраля.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года Ибрагимов нанес ножевые ранения жителю поселка Гарачухур Кямалу Шюкюрову. В его отношении выдвинуты обвинения по статьям 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство) УК АР.

Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе в 2007-2020 гг, работал в посольстве Азербайджана в США (2012–2016) и в дипломатическом представительстве в Уругвае (2016–2019).

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Версия на азербайджанском языке Adam bıçaqlamaqda təqsirləndirilən sabiq diplomatın məhkəməsi başlayıb

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