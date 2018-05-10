В Баку начался суд над бывшим кандидатом в депутаты

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня начался суд по уголовному делу в отношении Али Агаевли и Фуада Керимова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева было объявлено о неявке адвоката А.Агаевли в суд.

Процесс отложен до 13 мая.

Напомним, что в качестве потерпевшего проходит Габиль Мехтиев. А.Агаевли и Ф.Керимов обвиняются в совершении в отношении Г.Мехтиева мошенничества на сумму 500 тыс. манатов.

Отметим, что бывший директор Института юридических, экономических и социальных исследований, первый зампред Консультативного совета Конгресса азербайджанцев мира, посол мира А.Агаевли в 2010 и 2015 годах выдвигал свою кандидатуру в депутаты от Партии гражданской солидарности.

В 2013 году он также выдвинул кандидатуру в президенты от инициативной группы "Новые реформаторы", однако отозвал заявление из ЦИК.

По информации, А.Агаевли является суфийским поэтом под псевдонимом Али Гаджи.

В отношении обоих не избрана мера пресечения в виде ареста.