В Баку начался суд на основании апелляции убившего своего друга

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по жалобе Лачина Теймурова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Фаига Гасымова было принято решение.

Согласно решению, жалоба Л. Теймурова не была удовлетворена, и вердикт суда первой инстанции был оставлен в силе.

Отметим, что инцидент произошел 11 сентября прошлого года в Хатаинском районе. Житель Физулинского района Л. Теймуров в результате конфликта с жителем Баку Фаридом Мамедовым нанес последнему ножевые ранения и скрылся. Ф. Мамедов скончаля на месте происшествия.

Л. Теймуров был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 37-м отделением Хатаинского районного управления полиции.

После инцидента стало известно, что Л. Теймуров вошел на автомойку, где работал Ф. Мамедов.

Друзья немного пошутили. Во время шутки Ф. Мамедов оскорбил мать Л. Теймурова. Он сказал, что это была "шутка". Однако это вывело из себя Л. Теймурова.

Через несколько часов Л. Теймуров с другими друзьями отправился туда, где жил Ф. Мамедов. В ходе повторного обсуждения стороны перешли в рукопашную. Во время драки Л. Теймуров убил Ф. Мамедова, нанеся ему несколько ножевых ранений.

Бакинским судом по тяжким преступлениям Л. Теймуров был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Недовольный приговором подсудимый подал апелляцию.