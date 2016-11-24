В Баку начался суд на мужчиной, убившим и закопавшим свою беременную жену

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Алтая Гасанова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 30 ноября.

Отметим, что убийство совершено в поселке Мярдякан Хазарского района в августе этого года. Житель поселка 37-летний Алтай Гасанов на почве семейного конфликта убил тупым предметом свою гражданскую жену 34-летнюю Ясемен Новрузову.

Спустя два дня после этого А.Гасанов обратился в 1-е отделение полиции Хазарского районного управления полиции и заявил о пропаже своей жены. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что А.Гасанов убил женщину и закопал труп во дворе своего дома.

Тело было извлечено с участием экспертов. А.Гасанов был задержан и передан следствию.