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В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме В Баку вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме.
Происшествия
13 февраля 2023 г. 23:32
В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно информации, пожар в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку, был оперативно потушен силами ведомства.

Общественности будет представлена дополнительная информация.

23:11

В Баку вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Там отметили, что на горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Общественности будет представлена дополнительная информация.

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