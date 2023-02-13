В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.
Об этом
Согласно информации, пожар в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку, был оперативно потушен силами ведомства.
Общественности будет представлена дополнительная информация.
В Баку вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме.
Об этом
Там отметили, что на горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку.
По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Общественности будет представлена дополнительная информация.