В Баку потушен пожар в многоэтажном жилом доме

Пожар в многоэтажном жилом доме по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Ш. Мехтиева был по потушен в краткие сроки со стороны сил МЧС.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В результате пожара, по предварительной информации, сгорели кабели, проходящие по шахте с 5-го по 17-й этаж здания.
Около 30 жителей здания были эвакуированы во время пожара.
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Ш. Мехтиева.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В связи с этим по вызову к тушению пожара были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.