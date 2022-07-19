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В Баку потушен пожар в многоэтажном жилом доме

В Баку потушен пожар в многоэтажном жилом доме На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Ш. Мехтиева.
Происшествия
19 июля 2022 г. 21:33
В Баку потушен пожар в многоэтажном жилом доме

Пожар в многоэтажном жилом доме по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Ш. Мехтиева был по потушен в краткие сроки со стороны сил МЧС.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В результате пожара, по предварительной информации, сгорели кабели, проходящие по шахте с 5-го по 17-й этаж здания.

Около 30 жителей здания были эвакуированы во время пожара.

20:19

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Ш. Мехтиева.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В связи с этим по вызову к тушению пожара были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın söndürülüb

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