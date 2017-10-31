В Баку началось заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Как сообщает Report, на заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На заседании, в котором приняли участие министры и другие официальные лица двух стран, были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития связей между Азербайджаном и Турцией.

В заключение мероприятия между двумя странами будет подписан ряд документов.