В Баку началось заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.
Как сообщает Report, на заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
На заседании, в котором приняли участие министры и другие официальные лица двух стран, были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития связей между Азербайджаном и Турцией.
В заключение мероприятия между двумя странами будет подписан ряд документов.
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