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    В Баку началось заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция

    На заседании принимают участие президенты Азербайджана и Турции© President.az

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

    Как сообщает Report, на заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На заседании, в котором приняли участие министры и другие официальные лица двух стран, были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития связей между Азербайджаном и Турцией.

    В заключение мероприятия между двумя странами будет подписан ряд документов.

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