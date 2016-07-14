В Баку начались рейды против водителей, не прошедших техосмотр автомобилей

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Оштрафовано 53 водителя, не прошедших технический осмотр автомобилей.

Об этом в заявлении Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, истек срок проведения технического осмотра автомобилей производства Российской Федерации и начался процесс проведения техосмотра автомобилей зарубежного производства: "Проведение техосмотра автомобилей зарубежного производства и до 2011 года выпуска должны обеспечить водители. Сотрудники дорожно-патрульной службы начали рейды против водителей, не прошедших техосмотр управляемых ими автомобилей. Начиная с прошлого дня в административном порядке оштрафовано 53 водителя, не прошедших технический осмотр своих автомобилей".

В.Асадов добавил, что физические лица, не прошедшие техосмотр автомобилей, будут оштрафованы на 50 манатов, должностные лица - на 100 манатов, а юридические лица - на 300 манатов.

По его словам, техосмотр автомобилей проводится в Диагностическом центре Главного государственного управления полиции при министерстве внутренних дел (МВД) посредством качественного и отвечающего международным стандартам технического оборудования: "Для проведения техосмотра автомобилей выплачивается госпошлина в сумме 20 манатов. Водители, обратившиеся для техосмотра после устранения неполадок, выявленных в ходе техосмотра, не платят госпошлину".