В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что на горячую линию 112 министерства поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на железнодорожном переходе в поселке Кешля в Низаминском районе столицы.
На место незамедлительно прибыла пиротехническая группа службы спасения особого риска МЧС.
После удаления находившихся на территории людей на безопасное расстояние и временное ограничение проникновения на территорию посторонних лиц пиротехники обнаружили пригодную для боя ручную гранату Ф-1.
Граната была удалена пиротехниками с территории для утилизации.
В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.