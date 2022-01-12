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В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната

В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната.
Происшествия
12 января 2022 г. 11:46
В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната

В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию 112 министерства поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на железнодорожном переходе в поселке Кешля в Низаминском районе столицы.

На место незамедлительно прибыла пиротехническая группа службы спасения особого риска МЧС.

После удаления находившихся на территории людей на безопасное расстояние и временное ограничение проникновения на территорию посторонних лиц пиротехники обнаружили пригодную для боя ручную гранату Ф-1.

Граната была удалена пиротехниками с территории для утилизации.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda dəmir yolu keçidində qumbara tapılıb

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