В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната

В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната.

В Баку на железнодорожном переходе обнаружена граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию 112 министерства поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на железнодорожном переходе в поселке Кешля в Низаминском районе столицы.

На место незамедлительно прибыла пиротехническая группа службы спасения особого риска МЧС.

После удаления находившихся на территории людей на безопасное расстояние и временное ограничение проникновения на территорию посторонних лиц пиротехники обнаружили пригодную для боя ручную гранату Ф-1.

Граната была удалена пиротехниками с территории для утилизации.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.