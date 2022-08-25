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В Баку на взорвавшего гранату мужчину завели уголовное дело

В Баку на взорвавшего гранату мужчину завели уголовное дело Заведено уголовное дело в связи с подрывом гранаты во дворе одного из частных домов в Баку.
Происшествия
25 августа 2022 г. 11:17
В Баку на взорвавшего гранату мужчину завели уголовное дело

Заведено уголовное дело в связи с подрывом гранаты во дворе одного из частных домов в Баку.

Об этом Report сообщили в Сабунчинской районной прокуратуре.

23 августа около 03:00 в районную прокуратуру поступила информация о подрыве ручной гранаты во дворе частного дома, расположенного на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района.

В ходе проведенных разбирательств было установлено, что Интизам Наджафов, 1983 года рождения, явился в дом, где проживают его бывшая жена с детьми и теща, и, угрожая убить их, взорвал ручную гранату во дворе дома. Прибывшие на место происшествия полицейские попытались провести с ним профилактические беседы, но, не успокоившись, мужчина бросил во двор дома еще одну гранату.

В связи с инцидентом пострадавших нет.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 (покушение на убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 228 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) УК АР.

И.Наджафов задержан в качестве подозреваемого.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda həyətdə qumbara partladılması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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