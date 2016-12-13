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    В Баку при выходе из ресторана совершено нападение на парня

    Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку неизвестные напали на 20-летнего молодого человека.

    Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

    Так, на выходящего из ресторана "Чираг" Гурбанова Байрама Шамиль оглу 1996 г.р. напали неизвестные, которые потребовали у него мобильный телефон. Преступники нанесли возразившему Б.Гурбанову ножевое ранение. Пострадавший доставлен в больницу сотрудниками службы скорой неотложной медицинской помощи. Врачи расценивают его состояние как удовлетворительное.

    Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов. 

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