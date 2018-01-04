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    В Баку на улице врач спас от смерти получившего ножевое ранение мужчину

    Раненый мужчина начал терять много крови

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку мужчина средних лет получил ножевое ранение.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано близ рынка в поселке Баилово.

    На мобильный телефон Эмина Ильгар оглу Керимова 1983 г.р. поступил звонок, и знакомый попросил его выйти на улицу.

    После данного звонка Э.Керимов вышел на улицу и по неизвестной в настоящее время причине ему было нанесено два ножевых ранения. При ударе был задет кровеносный сосуд  в ноге Э.Керимова. Он начал терять много крови. В этот момент проходивший мимо врач иранского происхождения, работающий в одной из бакинских частных клиник, оказал Э.Керимову первую медицинскую помощь и довез его в больницу на карете "скорой помощи".

    По факту сотрудники 8-го отделения Сабаильского районного управления полиции приступили к расследованию. По предварительным данным, учинивший поножовщину находился в нетрезвом состоянии.

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