В Баку на улице мужчина застрелил бывшую жену и себя

6 апреля в районную прокуратуру поступила информация о смерти Мисли Халиловой, 1997 года рождения, и Расима Халилова, 1978 года рождения, на территории Сабунчинского района.

6 апреля в районную прокуратуру поступила информация о смерти Мисли Халиловой, 1997 года рождения, и Расима Халилова, 1978 года рождения, на территории Сабунчинского района.

Как сообщает Report, в результате проведенного расследования установлены обоснованные подозрения в том, что бывший муж Мисли Халиловой Расим Халилов во время возникшей между ними ссоры на почве личных отношений совершил умышленное убийство М. Халиловой выстрелом из охотничьего ручья, а затем покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.



По данному факту прокуратурой Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.