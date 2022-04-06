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В Баку на улице мужчина застрелил бывшую жену и себя

В Баку на улице мужчина застрелил бывшую жену и себя 6 апреля в районную прокуратуру поступила информация о смерти Мисли Халиловой, 1997 года рождения, и Расима Халилова, 1978 года рождения, на территории Сабунчинского района.
Происшествия
6 апреля 2022 г. 13:59
В Баку на улице мужчина застрелил бывшую жену и себя

6 апреля в районную прокуратуру поступила информация о смерти Мисли Халиловой, 1997 года рождения, и Расима Халилова, 1978 года рождения, на территории Сабунчинского района.

Как сообщает Report, в результате проведенного расследования установлены обоснованные подозрения в том, что бывший муж Мисли Халиловой Расим Халилов во время возникшей между ними ссоры на почве личных отношений совершил умышленное убийство М. Халиловой выстрелом из охотничьего ручья, а затем покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

По данному факту прокуратурой Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda küçədə kişi keçmiş arvadını və özünü güllələyərək öldürüb

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