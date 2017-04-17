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    В Баку на улице "Дружные соседи" завязалась рукопашная драка между женщинами

    Есть пострадавшие

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку завязалась рукопашная драка между соседями.

    Как сообщает Report, инцидент имел место по адресу улица "Дружные соседи" (Mehriban qonşular), Молочный совхоз, поселок Бина в Хазарском районе.

    Драка завязалась между соседками. В результате Мирзаева Алида Фарамаз гызы 1971 г.р. была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

    А. Мирзаева в объяснительной полицейским отметила, что спор возник из-за слива канализационной линии на принадлежащей ее семье дворовой территории. Спор в итоге перерос в драку.

    По факту ведется расследование. 

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