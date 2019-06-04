В Баку на суде пятикратного чемпиона мира объявили результат экспертизы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание суда по уголовному делу в отношении Эхрама Меджидова 1979 г.р., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Как сообщает Report, руководитель секции кикбоксинга спортивного клуба "Нефтчи", пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Эхрам Меджидов обвиняется в причинении увечий своему тестю Бахрузу Дилбази 1953 г.р.

На суде под председательством судьи Эльдара Исмайлова был объявлен результат экспертизы.

Согласно итогам экспертизы, травмы, полученные потерпевшим Бахрузом Дилбази, являются тяжелыми.

Адвокат Э.Меджидова назвал результат экспертизы противоречивым. Адвокат попросил пригласить эксперта в суд и опросить.

Прокомментировавший результат экспертизы Э.Меджидов назвал его заказным. Он сказал, что экспертиза, как и раньше, дала предвзятый отзыв.

Гособвинитель и адвокаты Б.Дилбази возразили, что нет нужны в приглашении эксперта в суд для допроса, и это служит искусственному затягиванию дела.

Суд после совещания сообщил, что ходатайство адвоката Э.Меджидова было отклонено.

Затем на суде было принято решение о завершении следствия.

Гособвинитель попросил время для выступления.

Очередное заседание суда состоится 11 июня.

Эхраму Меджидову предъявлены обвинения по статьям 126.2.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, в том числе мучениями или истязаниями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 126.2.4 (общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и 228 (незаконное ношение оружия) УК АР.