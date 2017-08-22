В Баку на суде по делу обвиняемого в мошенничестве показания дал потерпевший

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Сабухи Велиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова Фарида Мирзаджанова дала показания в качестве пострадавшего.

Она отметила, что С. Валиев нанес ей ущерб на 57 тыс. манатов: "Нас познакомил семейный друг Гасанага. Он сказал, что Сабухи нужны деньги в размере 20 тыс. манатов, он наладит бизнес, заложит дом. Я сказала, что нет проблем. Сабухи сказал, что для приватизации оливковых садов необходимо еще 60 тыс. манатов. Я посмотрела, что это хороший бизнес. Я собрала 57 тыс. и отдала ему. Прошло 5 месяцев, спросила Сабухи о бизнесе. Он сказал, что дело "затягивается". Я ждала. Каждый раз, когда я его звала, он приводил различные доводы. Он говорил, что документы оформляются. Потом попросил у меня удостоверение личности. Сказал, что необходимо открыть счет в банке на мое имя. В общем, и в банке на мое имя счет открыл. Спустя некоторое время после этого от него не было новостей. Когда я поехала к нему домой, сказали, что Сабухи задержан. Мне сказали "не беспокойтесь, мы уладим все и его в скором времени выпустят". Я требую деньги в размере 57 тыс. манатов".

С. Велиев заявил, что не получал 57 тыс. манатов от Ф. Мирзаджановой: "Деньги взял Гасанага, для купли-продажи. Тем временем я остался без дома. Ранее Фарида ханум такого не говорила. Она сказал, что на суде заберет жалобу обратно".

Очередное заседание суда назначено на 31 августа.

Отметим, что С. Велиев путем мошенничества присвоил 57 тыс. манатов, принадлежащих пострадавшей Фариде Мирзаджановой.

Он обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.