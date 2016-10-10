В Баку на сотрудников полиции напали с электрошокером

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на сотрудников полиции.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на пересечении улиц А.Нейматуллы и Тебриз.

Находящиеся на службе на указанной территории полицейские увидели четверых споривших человек и попросили их соблюдать общественный порядок. Одни из конфликтующих - Араз Мамедов 1992 г.р. направил электрошокер на полицейского.

Полицейские попросили А.Мамедова и находящихся рядом с ним жителей Кюрдемирского района Кянана Велиева 1996 г.р., Фарахима Сулейманова 1990 г.р. и жителя Агджабединского района Намика Исмаилова 1990 г.р. подчиниться закону. Однако А.Мамедов напал ножом на стражей правопорядка.

Обе попытки были пресечены. Никто не пострадал.

Впоследствии выяснилось, что А.Мамедов и Ф.Сулейманов ранее имели судимость. Все они задержаны.

По факту ведется расследование.