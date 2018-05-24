В Баку на следующий день после помолвки, молодая женщина попала под колеса легковушки

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе. Легковушка сбила Тасмуру Бабаеву 1986 г.р., когда девушка пыталась перейти дорогу в сторону отеля Excelsior на проспекте Гейдара Алиева.

Ее состояние оценивают как средне-тяжелое. Согласно информации, у девушки за день до трагедии состоялась помолвка.

Полиция ведет расследование по факту ДТП.