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    В Баку на следующий день после помолвки, молодая женщина попала под колеса легковушки

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе. Легковушка сбила Тасмуру Бабаеву 1986 г.р., когда девушка пыталась перейти дорогу в сторону отеля Excelsior на проспекте Гейдара Алиева.  

    Ее состояние оценивают как средне-тяжелое. Согласно информации, у девушки за день до трагедии состоялась помолвка. 

    Полиция ведет расследование по факту ДТП.   

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