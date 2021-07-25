В Баку на склоне горы потушен сильный пожар - ОБНОВЛЕНО

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку начался пожар.

В поселке Бадамдар Сабаильского района столицы вспыхнул пожар.

Как передает Report, об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Огонь был потушен со стороны подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По предварительной информации, в горной местности горела сухая трава и кустарник.

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В поселке Бадамдар Сабаильского района столицы начался пожар.

Как передает Report, к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пламени.

По предварительной информации, в горной местности горит сухая трава и кустарник.