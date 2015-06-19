В Баку к ремонту сгоревшего дома привлечены 250 мастеров и рабочих - ФОТО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Прошел ровно месяц со дня пожара в 16-этажном здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе города Баку. Сотрудник агентства Report 19 июня побывал в сгоревшем здании и ознакомился с ремонтными работами, побеседовал с мастерами.

В здании продолжаются ремонтные и восстановительные работы. Как заявил Report начальник управления Бардинского филиала ОАО "Азер Аграр Тикинти", занимающегося ремонтом здания Эмиль Гаджиев, в настоящее время к ремонтным работам привлечены 250 мастеров и рабочих.

По его словам, из-за отсутствия материалов для восстановления внутренних перегородок здания, они были снесены и заново отстроены: "Кладка внутренних перегородок уже завершена. Продолжаются работы по нанесению штукатурки, электрические и санитарно-технические работы. В настоящее время фасад здания очищается от штукатурки, с завтрашнего дня будет нанесена новая штукатурка".

Э.Гаджиев отметил, что согласно поручению руководства страны, фасад здания будет без облицовки: "Будет использована только штукатурка и краска. Сгорела только облицовка здания, в самом здании проблем нет. Квартирам нанесен ущерб из-за дыма. Несмотря на то, что ремонтные работы начались менее месяца назад, уже проделано много работы".

Начальник управления затруднился указать точную дату завершения работ. Он отметил, что все будет зависеть от хода работ.