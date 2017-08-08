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    В Баку на пляже женщина получила ножевое ранение

    Происшествие было зафиксировано в Сураханском районе

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку на пляже женщина средних лет получила ножевое ранение.

    Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.

    Так, в поселке Говсан на территории пляжа 36-летняя Гюльнара Ванягина при неизвестных обстоятельствах получила ножевое ранение в область левого бедра. Врачи прооперировали раненую. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.

    В связи с происшествием информация поступила в 30-е отделение Сураханского районного управления полиции г. Баку.

    Полиция ведет расследование.

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