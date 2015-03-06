​В Баку на одном из складов компании произошла кража

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку на одном из складов, принадлежащих компании, произошла кража. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками 11 отделения полиции Гарадагского РУП, задержаны жители Сальянского района Заур Джалал оглу Рзаев - 1977 г.р, Адыгезель Ильтифат оглу Гулиев - 1984 г.р. и Нурлан Октай оглу Алиги - 1989 г.р. Они подозреваются в краже со взломом со склада одной из компаний на территории поселка Алят 230 м кабеля и двух аккумуляторов.

По факту ведется следствие.