В Баку на нефтескважине произошел пожар

4 февраля на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в находившейся на территории Гарадагского района города Баку нефтяной скважине, эксплуатация которой приостановлена.

4 февраля на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в находившейся на территории Гарадагского района города Баку нефтяной скважине, эксплуатация которой приостановлена.

Как сообщили Report в МЧС, к тушению были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы министерства. Благодаря предпринятым оперативным мерам пожар удалось быстро локализовать и тем самым предотвратить серьезные последствия.

В настоящее время соответствующие структуры принимают необходимые меры безопасности на территории.