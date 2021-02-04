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В Баку на нефтескважине произошел пожар

В Баку на нефтескважине произошел пожар 4 февраля на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в находившейся на территории Гарадагского района города Баку нефтяной скважине, эксплуатация которой приостановлена.
Происшествия
4 февраля 2021 г. 17:42
В Баку на нефтескважине произошел пожар

4 февраля на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в находившейся на территории Гарадагского района города Баку нефтяной скважине, эксплуатация которой приостановлена.

Как сообщили Report в МЧС, к тушению были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы министерства. Благодаря предпринятым оперативным мерам пожар удалось быстро локализовать и тем самым предотвратить серьезные последствия.

В настоящее время соответствующие структуры принимают необходимые меры безопасности на территории.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda neft quyusunda yanğın olub - VİDEO

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