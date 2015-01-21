В Баку на кладбище стекают сточные воды - ФОТО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Стала известна причина загрязнения кладбища в поселке Забрат Сабунчинского района сточными водами. Как сообщает Report, причиной является отсутствие канализационной системы.

Местные жители за свой счет провели открытые канализационные каналы, чтобы предотвратить накопление сточных вод на кладбище, однако, это не дало результата.

На место прибыли сотрудники аварийной службы управления Сабунчинского района Акционерного общества "Азерсу". Продолжаются работы по очистке кладбища от сточных вод и предотвращению повторного загрязнения кладбища.