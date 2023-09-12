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В Баку на кладбище найдены пистолет и ручная граната

В Баку на кладбище найдены пистолет и ручная граната В Баку на кладбище найдены пистолет и ручная граната
Происшествия
12 сентября 2023 г. 11:01
В Баку на кладбище найдены пистолет и ручная граната

В Баку на кладбище найдены пистолет и ручная граната.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию министерства "112" поступила информация о найденных на кладбище на территории Хазарского района Баку боеприпасах.

На вызов выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска.

Специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов изъяли закопанные в землю пистолет Макарова, одну ручную гранату РГН и запал.

Никаких других опасных или подозрительных предметов в непосредственной близости обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qəbiristanlıqda basdırılmış tapança və əl qumbarası tapılıb

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