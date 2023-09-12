В Баку на кладбище найдены пистолет и ручная граната.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию министерства "112" поступила информация о найденных на кладбище на территории Хазарского района Баку боеприпасах.
На вызов выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска.
Специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов изъяли закопанные в землю пистолет Макарова, одну ручную гранату РГН и запал.
Никаких других опасных или подозрительных предметов в непосредственной близости обнаружено не было.