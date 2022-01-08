В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина.

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Наримановского района.

Отмечено, что 7 января в районную прокуратуру поступила информация о смерти на рабочем месте Матанат Гасановой 1971 года рождения. Инцидент произошел на хлебозаводе, принадлежащем ООО "İsrafiloğlu", по адресу ул. Абышова, Наримановский район.

В ходе расследования установлено, что Матанат Гасанова протирала нижнюю часть тестомесильной установки в производственном цехе, когда другой работник по неосторожности включил установку. В итоге рука погибшей попала в тестомес и от полученных травм она скончалась на месте.

По факту прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.