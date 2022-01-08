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В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина.
Происшествия
8 января 2022 г. 12:47
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Наримановского района.

Отмечено, что 7 января в районную прокуратуру поступила информация о смерти на рабочем месте Матанат Гасановой 1971 года рождения. Инцидент произошел на хлебозаводе, принадлежащем ООО "İsrafiloğlu", по адресу ул. Абышова, Наримановский район.

В ходе расследования установлено, что Матанат Гасанова протирала нижнюю часть тестомесильной установки в производственном цехе, когда другой работник по неосторожности включил установку. В итоге рука погибшей попала в тестомес и от полученных травм она скончалась на месте.

По факту прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çörək zavodunda qadın faciəvi şəkildə ölüb

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