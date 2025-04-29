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В Баку на фасадах ряда памятников выявлены случаи установки рекламных щитов

В Баку на фасадах ряда памятников выявлены случаи установки рекламных щитов В Баку на фасадах ряда памятников выявлены случаи установки рекламных щитов
Происшествия
29 апреля 2025 г. 11:30
В Баку на фасадах ряда памятников выявлены случаи установки рекламных щитов

В Баку на фасадах ряда памятников выявлены случаи установки рекламных щитов, не соответствующих требованиям законодательства.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA).

По результатам совместных проверок с Службой охраны, развития и восстановления культурного наследия на 156 объектах были зафиксированы нарушения, связанные с размещением рекламных конструкций.

Сообщается, что рекламные щиты размещались с нарушением закона "О рекламе" и других нормативных актов. Часть незаконных конструкций уже демонтирована.

Напомним, согласно статье 10 закона "Об охране памятников истории и культуры", любые вмешательства, изменяющие художественно-эстетический облик памятников или создающие угрозу их сохранности, запрещены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bir sıra abidələrin fasadlarında qanunsuz reklam lövhələrinin quraşdırılması halları aşkarlanıb

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