В Баку на дороге перевернулась бетономешалка, есть пострадавшие 

В Баку перевернулся грузовик-бетоносмеситель, несколько человек получили ранения.
Об этом Report сообщил старший инспектор Бакинской государственной дорожной полиции майор Араз Аскерли.
По его словам, на аэропортовском шоссе водитель грузовика-бетоносмесителя потерял управление, после чего грузовик опрокинулся на автомобиль Opel: "Водитель и пассажиры Opel пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, Сураханского районного управления полиции, карета скорой медицинской помощи. На дороге образовалась пробка. В настоящее время движение регулируется дорожной полицией".
По факту ведется расследование.