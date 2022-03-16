В Баку на дороге перевернулась бетономешалка, есть пострадавшие

В Баку перевернулся грузовик-бетоносмеситель, несколько человек получили ранения.

В Баку перевернулся грузовик-бетоносмеситель, несколько человек получили ранения.

Об этом Report сообщил старший инспектор Бакинской государственной дорожной полиции майор Араз Аскерли.

По его словам, на аэропортовском шоссе водитель грузовика-бетоносмесителя потерял управление, после чего грузовик опрокинулся на автомобиль Opel: "Водитель и пассажиры Opel пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, Сураханского районного управления полиции, карета скорой медицинской помощи. На дороге образовалась пробка. В настоящее время движение регулируется дорожной полицией".

По факту ведется расследование.