В Баку на дачном участке находящегося в заключении лица обнаружено оружие

В Баку на дачном участке находящегося в заключении лица обнаружены оружие и патроны.

В Баку на дачном участке находящегося в заключении лица обнаружены оружие и патроны.

Об этом Report сообщили в Пенитенциарной службе министерства юстиции.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками пенитенциарной службы, оперативных аппаратов специализированного лечебного учреждения и 14-го отдела полиции Сабунчинского РУП министерства внутренних дел (МВД), в поселке Маштага на территории дачного участка Вугара Яшар оглу Гулиева, приговоренного к 6 годам и 6 месяцам тюремного заключения по статьям 237.2.3; 67.1 и 93.1.2 УК АР, были обнаружены и изъяты закопанные в землю 1 ружье с обрезанным дулом и 4 патрона.

По факту проводится расследование.