В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария

В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария.

В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария.

Как сообщает Report, водитель одного из транспортных средств по причине невнимательности выехал на правую полосу движения и столкнулся с другим автомобилем, движущимся по правой полосе трассы.

От силы удара второй автомобиль также врезался в грузовик. В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения.

По данному факту проводится расследование.

Report представляет кадры с ДТП, распространенные Центром интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел: