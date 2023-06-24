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В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария

В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария.
Происшествия
24 июня 2023 г. 13:15
В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария

В Баку на аэропортовском шоссе произошла цепная авария.

Как сообщает Report, водитель одного из транспортных средств по причине невнимательности выехал на правую полосу движения и столкнулся с другим автомобилем, движущимся по правой полосе трассы.

От силы удара второй автомобиль также врезался в грузовик. В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения.

По данному факту проводится расследование.

Report представляет кадры с ДТП, распространенные Центром интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел:

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Версия на азербайджанском языке Bakıda aeroport yolunda zəncirvari qəza olub - VİDEO

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