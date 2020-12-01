В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД

В отношении водителя В.Тахмазова был составлен административный протокол

Минувшим днем на ряде новостных сайтов распространились видеокадры спора, возникшего между автоледи, следовавшей с детьми на автомобиле по территории Бинагадинского района Баку и водителем другого транспортного средства.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, незамедлительно было начато разбирательство в связи с данными кадрами.

Стало известно, что 28 ноября житель столицы Тахмазов Вугар Муса оглу, управляющий автомобилем марки Chevrolet с государственным номерным знаком 99-VM-967, неоднократно нарушил правила маневрирования, создав серьезную угрозу для других участников движения.

В.Тахмазов был задержан сотрудниками Управления полиции города Баку и для продолжения разбирательства доставлен в 40-й отдел полиции Бинагадинского РУП. В отношении водителя В.Тахмазова был составлен административный протокол и отправлен на рассмотрение в Бинагадинский районный суд.

Решением суда от 30 ноября В.Тахмазов был арестован в административном порядке на 20 суток.