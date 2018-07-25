В Баку мужчину средних лет ударил ножом неизвестный

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе столицы во время драки один человек получил тяжелые травмы.
Как передает Report, инцидент произошел на территории известной как "Гялябя даиреси".
Так, Гамидов Адалят (1974 г.р.) подрался с неизвестным, в результате чего он получил удары ножом.
Раненый помещен в больницу.
По факту в Ясамальском РУП ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости