В Баку мужчину средних лет ударил ножом неизвестный

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе столицы во время драки один человек получил тяжелые травмы.

Как передает Report, инцидент произошел на территории известной как "Гялябя даиреси".

Так, Гамидов Адалят (1974 г.р.) подрался с неизвестным, в результате чего он получил удары ножом.

Раненый помещен в больницу.

По факту в Ясамальском РУП ведется расследование.