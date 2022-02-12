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В Баку мужчину подозревают в краже из 18 частных домов

В Баку мужчину подозревают в краже из 18 частных домов В одном из домов в дачном массиве Горадил Бинагадинского района Баку совершена кража.
Происшествия
12 февраля 2022 г. 15:12
В Баку мужчину подозревают в краже из 18 частных домов

В одном из домов в дачном массиве Горадил Бинагадинского района Баку совершена кража.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Потерпевший обратился в 43-й отдел полиции Бинагадинского районного управления полиции, сообщив, что из его дома украдены ремонтно-строительные инструменты и электрические провода.

С аналогичным заявлением в отдел полиции обратились еще несколько жителей района.

В ходе разбирательства было выявлено, что все кражи совершались одним и тем же лицом. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 43-го отдела полиции, был задержан подозреваемый в совершении краж ранее судимый житель Зардабского района Асиф Агаев.

Также установлено, что Асиф Агаев в различное время совершил кражу предметов обихода, ремонтно-строительных инструментов, водяных насосов и других предметов из 18 частных домов в различных районах столицы.

Во время допроса он признался в содеянном.

Материалы по фактам, собранные в 43-м отделе полиции, направлены в следственный отдел Бинагадинского РУП, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 18 bağ evindən oğurluq edilib

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