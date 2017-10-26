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    В Баку мужчине средних лет отрезали ухо

    Инцидент произошел в поселке Амирджан

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку мужчине средних лет отрезали ухо.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Амирджан.

    Магеррамов Вагиф Гариб оглу 1973 г.р. поспорил с неизвестным. Во время спора ему отрезали левое ухо острым предметом. После он был избит. 

    Пострадавший был размещен в больницу. В. Магеррамов был прооперирован, ушная раковина пришита на место.

    Расследование по факту ведет 31-е отделение Сураханского районного управления полиции.

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