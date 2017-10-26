В Баку мужчине средних лет отрезали ухо

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку мужчине средних лет отрезали ухо.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Амирджан.

Магеррамов Вагиф Гариб оглу 1973 г.р. поспорил с неизвестным. Во время спора ему отрезали левое ухо острым предметом. После он был избит.

Пострадавший был размещен в больницу. В. Магеррамов был прооперирован, ушная раковина пришита на место.

Расследование по факту ведет 31-е отделение Сураханского районного управления полиции.