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В Баку мужчина жестоко избил свою супругу

​В Баку мужчина жестоко избил свою супругу

В Баку мужчина избил свою супругу.

Как передает Report, проживающая в поселке Кешля Губа Рашид гызы Байрамова, 1987 года рождения была жестока избита своим супругом.

С различными травмами тела, Г.Байрамова доставлена в больницу.

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