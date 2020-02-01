В Баку мужчина жестоко избил свою супругу

​В Баку мужчина жестоко избил свою супругу

1 февраля, 2020 02:47

https://report.az/storage/news/8984f54a19ead2ba402d37375aaed3da/908ece6f-870b-4d5c-b65c-297b47aa7e14_292.jpg В Баку мужчина избил свою супругу. Как передает Report, проживающая в поселке Кешля Губа Рашид гызы Байрамова, 1987 года рождения была жестока избита своим супругом. С различными травмами тела, Г.Байрамова доставлена в больницу.

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