​В Баку мужчина жестоко избил свою супругу

В Баку мужчина избил свою супругу.
Как передает Report, проживающая в поселке Кешля Губа Рашид гызы Байрамова, 1987 года рождения была жестока избита своим супругом.
С различными травмами тела, Г.Байрамова доставлена в больницу.
В Баку мужчина избил свою супругу.
Как передает Report, проживающая в поселке Кешля Губа Рашид гызы Байрамова, 1987 года рождения была жестока избита своим супругом.
С различными травмами тела, Г.Байрамова доставлена в больницу.
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