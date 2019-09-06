В Баку мужчина заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
5 сентября в одном из банков на территории Ясамальского района сотрудниками управления охраны данного района был задержан мужчина, который заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро.
Задержанный житель Баку Ф.Мугбилов передан в 27-ое отделение полиции.
По факту ведется расследование.
İsmayıl NəsibliАвтор новости