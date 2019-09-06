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В Баку мужчина заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро

В Баку мужчина заплатил в банк фальшивую купюру номиналом в 200 евро

В Баку мужчина заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро. 

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.   

5 сентября в одном из банков на территории Ясамальского района сотрудниками управления охраны данного района был задержан мужчина, который заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро. 

Задержанный житель Баку Ф.Мугбилов передан в 27-ое отделение полиции.

По факту ведется расследование. 

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