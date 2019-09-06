В Баку мужчина заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро

В Баку мужчина заплатил в банк фальшивую купюру номиналом в 200 евро

6 сентября, 2019 12:31

https://report.az/storage/news/68f50a581076e62f285c2e52c5ba4bb3/9565cd9b-dffd-4da8-af3c-593b600f912a_292.jpg В Баку мужчина заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана. 5 сентября в одном из банков на территории Ясамальского района сотрудниками управления охраны данного района был задержан мужчина, который заплатил в кассу банка фальшивую купюру номиналом в 200 евро. Задержанный житель Баку Ф.Мугбилов передан в 27-ое отделение полиции. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.