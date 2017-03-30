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    В Баку мужчина убил свою бывшую супругу из-за алиментов - ПОДРОБНОСТИ

    Совершивший убийство задержан

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности совершенного в Баку убийства.

    Как сообщает Report, Джалилов Исраил Исмайыл оглу развелся со своей женой Джалиловой Айсель Улдуз гызы (1995 г.р) за несколько месяцев до происшествия. А. Джалилова пожаловалась в правоохранительные органы на И. Джалилова о неуплате им алиментов. Разозлившись на это, И. Джалилов пришел в отчий дом бывшей жены и перерезал ее ножом горло. А. Джалилова скончалась от потери крови. И. Джалилов был задержан сотрудниками 6-го отделения полиции Управления полиции Бинагадинского района,

    Отметим, что убийство произошло на прошлой неделе в поселке Биляджары Бинагадинского района.

    От совместного брака у И. Джалилова и А. Джалиловой остались двое детей.

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