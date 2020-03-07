В Баку мужчина вместе с братом убил жену

В "Центр звонков - 102" МВД Азербайджана 6 марта поступила информация об обнаружении в каменном карьере в поселке Шувелан Хазарского района Баку тела жительницы поселка Мухаммедли Зарнишан Гаджиевой, а на территории поселка Маштага Сабунчинского района Баку– тела Натика Талыбова.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники полиции и прокуратуры немедленно провели необходимые мероприятия.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что убийство было совершено на почве конфликта мужем З.Гаджиевой А.Гаджиевым и его братом С.Гаджиевым.

С.Гаджиев был задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для поимки второго фигуранта дела.

По факту заведено уголовное дело.